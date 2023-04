10-15 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Billie Jean King Cup karşılaşmaları öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tenisin yaygınlaştırması için çalışmalar yürüttüklerine değinerek, hedeflerinin ünlü tenisçiler yetiştirmek olduğunu söyledi.

10-15 Nisan tarihleri arasında Antalya Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşecek A Milli Kadın Takımı ile birlikte toplamda 11 ülkenin mücadele edeceği Billie Jean King Cup Avrupa Afrika Grup I karşılaşmalarının basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Celal Şahin, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ile birlikte milli sporcular Pemra Özgen ve Zeynep Sönmez katıldı.

Billie Jean King Cup’ın, Türkiye’de olmasının çok önemli ve değerli olduğunu söyleyen Pemra Özgen yurt dışındaki sporcuların Türkiye’de sene içinde birçok turnuvaya ev sahipliği yapıldığı için kendilerine imrenerek baktığını ifade etti. Özgen, “Ev sahibi ülke avantajımızı kullanarak çok güzel bir hafta geçirmeyi diliyoruz. Bugün maçlarımız başladı ve Mısırla oynuyoruz. Şu an Çağla Büyükakçay oynuyor. Öndeyiz inşallah ilk maçı kazanarak güzel bir giriş yapmış olacağız. Federasyonumuza, Megasaray’a bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ev sahibi olarak oynamanın her zaman çok özel ve güzel olduğunu vurgulayan milli sporcu Zeynep Sönmez, “Geçen yıl da burada oynamıştık. Federasyonumuza ve Megasaray ekibine bizi en iyi şekilde ağırladıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Sönmez hedefleriyle ilgili sorulan soruya ise, “Belki de her sporcu gibi hedefim Olimpiyat’a gitmek, çok büyük turnuvalarda çok büyük kortlarda kendimi hayal ediyorum” yanıtını verdi.

Şahin: "Yetenekli gençlerimizi geliştirerek, ünlü tenisçiler yetiştirmeyi hedefledik"

İçlerinde A Milli Kadın tenisçilerin de bulunduğu 11 ülkeden 60’a yakın sporcunun mücadele edeceği müsabakalara Megasaray olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Bizi temsil edecek A Milli Kadın takım oyuncularımız, Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez’in bizi gururlandıracağına inancımız tam. Kaptanımız Ali Göreç’e ve kızlarımıza başarılar diliyorum. Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Macaristan, Letonya, Hollanda, Norveç, Sırbistan, İsveç oyuncuları ve millilerimizin yarışacağı organizasyonda sıralamada ilk 100’den birçok isim, ülkelerini temsil etmek için mücadele edecek. Antalya’yı, MTA-Megasaray Tenis Akademi’yi teniste dünyanın merkezi haline getirdik. Dünyada en çok tenis turnuvası ve kamp yapılan marka yaptık. Türkiye’de tenisi yaymayı, yetenekli gençlerimizi geliştirerek ünlü tenisçiler yetiştirmeyi hedefledik. Büyük adımlarla hedefimize koşuyoruz” dedi.

"Tenis eğitimi ve koçluk talepleri artıyor"

Megasaray Tenis Akademi’de yetişen genç tenisçilere değinen Şahin yapılan çalışmalarla milli takımın da çok başarılı tenisçileri de kazanmış olduğunu belirterek, “Bu başarılarımızdan dolayı akademiye dünyanın değişik köşelerinden katılan öğrenciler var. Kamp ve turnuvalar için dünya çapında kulüpler burayı tercih ediyor. Münferit olarak tenis eğitimi ve koçluk talepleri de artıyor. Bu talepleri karşılayabilmek için Megasaray Tenis Akademi’de kort sayımızı 60 çıkarttık. Megasaray’da aynı anda paralel bir sürü turnuva oynanıyor. Yine geçen hafta Türkiye Bedensel Engelliler milli oyuncularımız bize büyük bir gurur yaşattılar. BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemelerinde, engel tanımayan tekerlekli sandalye tenisçilerimiz şampiyon oldu. Onları da yürekten tebrik ediyorum. 10-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I turnuvasının organizasyonunda, öncelikle Türkiye Tenis Federasyonu adına büyük gayretleri olan Başkanımız Cengiz Durmuş’a, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta millilerimiz olmak üzere mücadele edecek tüm tenisçilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Antalya’nın turizm, tarih ve tarımla öne çıktığını söyleyen Serik Kaymakamı Cemal Şahin, “Antalya spor altyapısı açısından birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 11 ülkeden gelen bütün sporcuları kutluyorum başarılar diliyorum. Belek’i tercih eden Türkiye Tenis Federasyonu’na ve ev sahipliği için Megasaray Tenis Akademisi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Durmuş: "Konteyner kent projemizi gerçekleştirdik"

Sportif mücadeleyi verirken ülkenin birlik ve bütünlüğünü bilerek hareket ettiklerini vurgulayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaşanan depremle ilgili, "Bizim bu felaket karşısında nasıl bir etki ve tepki göstereceğimiz hem merak ediliyor, hem de üzüntü ile takip ediliyordu. Büyük bir millet ve devlet olduğumuzu, her vatandaşımızın her zaman orda olduğunu ve her şeyini vermek istediğini görüyor ve yaşıyoruz” dedi.

Deprem bölgesinde hayatta kalan çocukların gözlerindeki kaygıyı gördüklerini aktaran Durmuş, şunları söyledi: “Çocukların gözlerinde acı ve ızdırabı gördük. Devletimiz oraları onaracak güce sahiptir. Bizde federasyon olarak çocuklarımız için tenisin ve sporun iyileştirici gücünü olarak götürmek için bir proje gerçekleştirdik. Projenin adı ‘Çocuklarımız Geleceğimizdir.’ İlk etapta Kahramanmaraş’ın özellikle deprem bölgesi olması nedeniyle ilk konteynır kentte projemizi başlattık. Bakanımız ile birlikte 4 tane mini, 1 midi kort ile 500’ün üzerinde çocuk ve 4 antrenör eşliğinde projeyi hayata geçirdik. Kortumuzun birine depremde ailesi ile birlikte yaşamını yitiren antrenörümüz Tuğba Pidecioğlu ismini verdik. Bundan sonrada bu proje büyüyerek devam edecek. Zaman zaman milli sporcularımızı bölgeye götürüp çocuklarımızla buluşturacağız.”

Bu projeleri tek başına yapmadıklarını belirten Durmuş, “Bu projeler için yer tahsisi yapılması gerekiyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize yer tahsis etti. Ulaştırma Bakanlığı asfaltlarını döktü. Sponsorlarımız da yanımızda oldu. Her konteynır kentte bir tenis kulübümüzün olmasını istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz bir sonraki tura çıkmak"

Megasaray’ın tenisin merkezi haline geldiğini söyleyen ve dünyada tenis ülkesi olabilmek için tenisi 12 aya yaymanın önemine dikkati çeken Durmuş, “Türkiye olarak Dünya’da en fazla turnuva düzenleyen ülke iken bu yıl ikinci ülke olabildik. Hem Dünya’da hem de Avrupa’da Türkiye’nin tenis merkezi olduğu herkes tarafından bilinir ve kabul edilir. Büyüyen bir federasyonuz. Dünya’da çok ilgi gören bir federasyonuz. Her yapılan etkinlik bizi yeni alanlar için çalışmaya zorluyor. A Milli Kadın Takımımızın ana sponsorluğunu üstlenen 1975’ten beri üst segment mutfak ürünleri ile bilinen Enplus ile bir yol arkadaşlığına başladık. Bizim için sponsorlarımız her zaman yol arkadaşlarımızdır. Bugün A Milli Kadın Takımı Ana Sponsorluğu ile başladığımız Enplus’ta çok daha farklı organizasyonlarda bir arada olacağız. A Milli takımımızın sayesinde bugün buradayız. Biz bu grupta hep başarılıyız. Hedefimiz bir sonraki tura çıkmak” diyerek sözlerini sonlandırdı.