Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in düzenlediği Akdeniz Bilişim Zirvesi 6 Aralık’ta 8’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Zirve bilişim alanında sektörün liderlerini ve akademisyenlerini bir araya getirecek.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in düzenlediği ve Akdeniz Bölgesi’nin en prestijli teknoloji etkinliklerin başında gelen 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 6 Aralık 2024 Cuma günü düzenlenecek. Zirve, bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve inovasyon alanlarında sektördeki liderleri ve akademisyenleri bir araya getirecek. Paneller, seminerler, atölye çalışmaları ve teknoloji gösterimlerinin yer alacağı etkinlikte katılımcılar, bilişim dünyasındaki en son gelişmeleri takip etme şansı bulacak. Etkinlik genç girişimcilere de özel oturumlar, iş ağları oluşturma fırsatları ve yatırımcılarla buluşma imkânı sunacak.

Teknolojinin geleceği Antalya’da konuşulacak

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, teknoloji dünyasında önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Antalya Teknokent’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, dijitalleşmenin geleceği ve teknolojinin hayatımıza etkisi üzerine derinlemesine tartışmalar yapmayı amaçlıyor. Katılımcılar, paneller, seminerler ve uzman konuşmacıların tecrübeleriyle sektörün en güncel konuları hakkında bilgi sahibi olacak.

Teknolojinin eğitimle buluştuğu bir platform

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvenin önemine değinerek, "8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, sadece teknolojinin değil, aynı zamanda eğitim ve araştırma dünyasının da önemli bir buluşma platformudur. Akdeniz Üniversitesi olarak, Antalya Teknokent ile güçlü bir iş birliği içindeyiz ve bu etkinlik, üniversite-sanayi iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Teknolojinin eğitimle birleştiği bu zirve, genç girişimcilerimiz için büyük fırsatlar sunacak ve şehirdeki inovasyon ekosisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Teknolojinin geleceğini şekillendiren bu etkinlikte yer almak hem akademik hem de sektörel anlamda çok kıymetli bir deneyim olacak" diye konuştu.

Yenilikçi fikirlerin yükseldiği bir zirve

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise etkinlikle ilgili şunları ifade etti:

"Antalya Teknokent olarak, bilişim teknolojileri ve dijital inovasyon alanındaki öncü etkinliklerden biri olan Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni düzenlemekten gurur duyuyoruz. Antalya Teknokent olarak amacımız, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de inovasyon ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu zirve, girişimciler, akademisyenler ve teknoloji profesyonelleri arasında iş birliklerini teşvik etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Teknolojinin ve bilimsel düşüncenin buluştuğu bu platformda, geleceğin çözümlerine dair yenilikçi fikirler ortaya çıkacak. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, yalnızca teknoloji girişimcilerine değil, aynı zamanda akademik dünyaya da büyük katkı sağlamakta. Burada gerçekleştirilen projeler, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ilgi görmektedir. Zirve, bu güçlü ekosistemi bir kez daha dünyaya tanıtacak ve Antalya’nın teknolojik anlamda gelişen lider şehirlerden biri olma yolundaki kararlılığını pekiştirecek."