Bilişim dünyasının en yüksek katılımcı ve ulusal etkinliği olma özelliğini taşıyan Akdeniz Bilişim Zirvesi’nin bu yıl 6’ncısı düzenleniyor. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent tarafından düzenlenen Zirve 14 Ekim 2022 Cuma günü Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bilişim dünyasının en yüksek katılımcı ve ulusal etkinliği olma özelliğini taşıyan Akdeniz Bilişim Zirvesi’nin bu yıl 6’ncısı düzenleniyor. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent tarafından düzenlenen Zirve 14 Ekim 2022 Cuma günü Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Akdeniz’in ve Türkiye’nin en büyük bilişim zirvelerinden olan Akdeniz Bilişim Zirvesi bu yıl yine tüm bilişim gönüllülerini aynı çatı altında topluyor. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan ve her yıl artarak devam eden konuşmacı ve katılımcı sayısı ile Akdeniz Bilişim Zirvesi, Türkiye’nin birçok şehrinden katılacak ziyaretçiler ile 14 Ekim 2022 Cuma Günü Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Zirve isimler bir arada

Yaklaşık 4 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirilmesi planlanan Akdeniz Bilişim Zirvesi önemli isimleri ağırlıyor. Zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü M. Bilal Macit, KOBIL Group Founder-Ceo İsmet Koyun, Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, Saha İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, OBSS Ceo’su Zafer Şen, Roket Bilimci- DeltaV Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, Albaraka Portföy GSYF Müdürü Mustafa Keçeli, ISF Studios- Rafadan Tayfa Yapımcısı ve Yönetmen İsmail Fidan, Boğaziçi Ventures şirketinde Investment Associate Gizem Sezer, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik ve ANSİAD Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın’ın yanı sıra sektörün önde gelen isimleri yer alacak. Zirvede “Dijital Çağda Dijital Dönüşüm” ve “Dijital Girişimcilikte Melek Yatırım” başlıklı panel ile güncel konular tartışılacak.

Öğrencilerin ufkunu açacak

Akdeniz Bölgesinin bilişim alanındaki en büyük Türkiye’nin önemli etkinliklerinden biri olan Akdeniz Bilişim Zirvesi ile bilişim sektöründeki tüm öğrencileri, akademisyenleri, bilişim kuruluşlarını ve profesyonellerini bir araya getireceklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Bu buluşmanın, bugünü ve geleceği şekillendiren teknolojiler konusunda özellikle öğrencilerimiz ve gençlerimizin ufkunu genişletme, onları cesaretlendirme konusunda önemli katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Her alanda dijitalleşmenin yaşandığı çağda yazılımın her geçen gün daha da önem kazandığına değinen Rektör Özkan, “Bu gelişimi yakalamanın ötesinde öncüsü olacak çalışmalar yapmak gerektiğine inanıyorum. Bu Zirve de bu hedefin bir parçası. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokentimiz ile son dönemde uzay havacılık, savunma sanayii, bilişim, yazılım, tarım, turizm ve sağlık alanında çok önemli ve güzel projeler hayata geçirdik. Tüm çabamız öğrencilerimize, şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak. Bu hedefimiz için çok çalışıyor ve emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Zirvenin teması “dijital çağ”

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da yaptığı açıklamada bugüne kadar düzenlenen tüm zirvelerde paydaş ve destekçi olarak yer aldıklarını, zirvenin bölgeye ve bilişim ekosistemine büyük katkılar verdiğini belirtti. İki yıllık zorunlu pandemi arasından sonra çok daha dinamik ve çok daha güncel bir içerikle zirveye hazırlandıklarını belirten Yavuz, “Zirve bu yıl ‘Dijital Çağ’ teması ile karşınızda olacak. Dijital çağın tam ortasında yaşarken dünü, bugünü ve geleceği şekillendiren tüm teknolojiler Akdeniz Bilişim Zirvesi sahnesinde yer bulacak. Ayrıca, tüm dünyanın gündeminde olan Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Ekonomi’de Savunma Sanayi Teknolojileri, Yerli Yazılım Teknolojileri de etkinlikte yer alacak” dedi.

Bilişim alanındaki sayılı etkinliklerden

Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan ve 4 binin üzeri katılımcı ile gerçekleştirmeyi hedefledikleri etkinlikte bir Dijital Dönüşüm Paneli ve Melek Yatırım Ağı Paneli de yer alacağını belirten Yavuz, “Ülkemizin en büyük bilişim zirvelerinden biri olan Akdeniz Bilişim Zirvesi bugüne kadar 80’nin üzerinde konuşmacı ve 20 binin üzerinde katılımcının etkinliklerimizi ziyaret etmesiyle ülkemizin bilişim gündemine girmiş sayılı etkinliklerinden oldu. Akdeniz’in en büyüğüne, bilişimin kalbine tüm öğrencileri, girişimcileri, teknoloji ve bilişim gönüllülerini bekliyoruz” dedi.