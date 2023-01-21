Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda web sitesi (escort, jigolo, ajans vb.) tasarlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ula İlçesi Ataköy Mahallesinde düzenlenen operasyonlarda; notebook bilgisayar, 18 adet cep telefonu, çok sayıda simkart ve yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri düşünülen 170 bin TL nakit para ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.