Bartın’ın Amasra ilçesinde madende medyana gelen patlamayla ilgili bilirkişi heyeti Amasra ilçesine geldi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde madende medyana gelen patlamayla ilgili bilirkişi heyeti Amasra ilçesine geldi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14.10.2022 tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlanılmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacı ile söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A-Sınıfı İş Güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.