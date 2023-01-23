Erzurum Basın Camiasının abide simalarından Durdemir Bilirdönmez vefatının 12’inci yıldönümünde saygı, şükran ve rahmetle anıldı.

Erzurum Basın Camiasının abide simalarından Durdemir Bilirdönmez vefatının 12’inci yıldönümünde saygı, şükran ve rahmetle anıldı.

Türkez: İlkelerini Yaşatacağız

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Bilirdönmez’in Erzurum basını için bir ekol olduğu, doğru habercilik anlayışının temellendirilmesinde öncü bulunduğunu belirterek, ‘Öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz Büyüğümüzün çizdiği ufuktan ayrılmayacağız. İnsan hak ve hukukuna önem, toplumsal duyarlılığa dikkat, mukaddesata saygı ve sadakat, Erzurumluluk duruşu ve dadaşlık ruhuna saygı anlayışını habercilikte esas haline getiren Hocamızı ve ilkelerini unutmayacak, unutturmayacağız. ‘ dedi.

Kara: Önce Erzurum Diyen Örnek Dadaştı

Erzurum Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Kara, Bilirdönmez’in basında ufuk bir şahsiyet olduğunu belirterek, ‘Gazetecilikte haber adap ve edebini ilke, insana saygı ve sevgiyi meşrep edinen Ağabeyimiz öğretileri, yüksek iş ahlakıyla, Erzurum terbiyesiyle çığır açan mümtaz bir şahsiyetti. Meslek hayatı boyunca tirajın değil, doğruluk ve dürüstlüğün endişesini meslek yaşamına taşıdı. Önceliği, Sansasyoneli değil, yalnızca gerçeği vurgulamaktı. ‘ dedi.

Merhum Bilirdönmez’in bir diğer özel hassasiyet ve dikkatinin de Erzurum olduğuna kayıt düşen Kara, Erzurum’da yaşanan çirkin, kerih ve toplumsal nefret söylemini geliştirecek haberlere asla izin vermediği, Erzurum’u iyisi, güzeli ve doğrusuyla gündemde tutmayı gaye edindiğini belirtti. Kara, ‘Demir Ağabeyim Erzurum’un basınında Dadaşlık hasletini haberleri, yazılarıyla ifade eden ve hep ‘Önce Erzurum’ diyen, mükrim, mert bir dadaştı. Ruhu şad mekanı cennet olsun. ‘ mesajını verdi.