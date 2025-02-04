Genç kuşağın başarılı ressamlarından Oğuzhan Atatanır’ın "Bilinmeyen Bir Yer" isimli kişisel resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Maltepe Belediyesi’nin Şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide sanatçı insanın doğayla olan ilişkisini, bu ilişkinin zamansızlığını ve evrenselliğini sorguluyor. Sanatını bir arayış ve sorgulama alanı olarak gördüğünü ifade eden Atatanır, "Hayatın kırılgan ama bir o kadar güçlü yapısını, geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği bir zaman algısıyla işlerken, izleyiciyi kendi içsel yolculuğuna davet ediyorum. Her eserimle, bireyin doğayla olan bağı üzerinden kimlik ve aidiyet kavramlarını yeniden düşünmeye davet ediyorum" dedi.

"Doğa, insanın varlığını şekillendiriyor"

Her bireyin kişisel hikâyesinin büyük bir kolektif bilinç denizine aktığını ifade eden Atatanır, "Tıpkı doğanın döngüleri gibi bu hikâyeler de bir başlangıç ya da bitişten öte bir sürekliliği temsil ediyor. Doğa, çalışmalarımda sadece bir arka plan değil, insanın varlığını şekillendiren bir karakter. Bazen bir dağ silsilesi, bazen bir tohum ya da bir kelebeğin kanat çırpışıyla varlık gösteriyor. Bu semboller, insanın doğanın içinde küçük ama anlamlı bir yer tuttuğunu ve her bireyin bu sonsuz döngüdeki yerini aradığını yansıtıyor" diye konuştu.

Kimlik ve aidiyet kavramlarını düşündürüyor

Atatanır’ın tuval üzerine yağlı boya, akrilik ve karışık teknik eserlerinin yer aldığı sergisi, Galeri A+B’de 22 Şubat’a dek sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.