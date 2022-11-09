Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ Projesi çerçevesinde 28 bin kişiye ulaşılarak, çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ Projesi çerçevesinde 28 bin kişiye ulaşılarak, çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilinçli Toplum Duyarlı Elazığ Projesini yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede kent merkezinde ve ilçelerinde eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere öğretmen ve velilere, il merkezinde bulunan Kur’an kurslarında eğitim gören kursiyerlere, KYK yurtlarında kalan öğrenciler, resmi kurum personellerine ve vatandaşlara yönelik toplamda 28 bin kişiye, trafik kuralları, kişisel güvenlik, genel güvenlik, KADES, SİBERAY, UYUMA, En İyi Narkotik Polisi Anne konularında farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, bilgilendirme çalışmalarının ardından vatandaşlara broşür dağıttı.