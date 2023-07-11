Bursa’da okul öncesi çocukların, ‘bağ odaklı ve atölye temelli’ özel sistem ile uyum sağlamalarını temin eden Bilinçli Oyun Anaokulu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın da katıldığı etkinlikle yeni döneme ‘merhaba’ dedi.

Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bilinçli Oyun Anaokulu’nun yeni dönem etkinliğine Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da katıldı. Çok sayıda velinin katıldığı etkinlikte konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimi üzerinde önemli etkileri olduğunu belirterek “Bireyin özgüveninin inşa edildiği dönem, 0-6 yaş grubunu işaret ediyor. Bizlerin çocukluğunda ve gençliğinde bilgiye ulaşmak çok zordu. Ama bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Elimizdeki telefonla bile fazlasıyla bilgiye erişebiliyorsunuz. Şimdi asıl ihtiyaç, çocuklarımıza aşıladığımız özgüveni doğru ve faydalı bilgiyle aşılamak. Bu açıdan Bilinçli Oyun Anaokulu’nun uygulama atölyeleri ve sunduğu eğitim oldukça önemli. Bu okulda çocuklarımız, aralarındaki ilişkiyi nasıl yöneteceklerini de öğreniyor. Okul Kurucusu Özge Selçuk Bozkurt’un bu konuda oldukça deneyimli olması da önemli. İnanıyorum ki tüm çocuklarımız, ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında bilinçli bir şekilde yetişme imkânına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Kurucusu olduğu Bilinçli Oyun Anaokulu’nda çocukların okula alışma sürecini, ebeveynleri ile geçirdikleri için uyum sürecini sağlıklı şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Çocuk Gelişimi Özel Eğitim Uzmanı ve Aile Danışmanı Özge Selçuk Bozkurt da “Annelerin en çok ihtiyacının olduğu dönem 0-3 yaş olduğu düşüncesinden hareketle; Bursa’da aileleri hem bilgilendirmek, hem de çocuklarımızın gelişimini desteklemek amacıyla gelişim takibi esaslı oyun grupları açtık. 3-6 yaş gurubuna yönelik anaokulumuzu faaliyete geçirerek 10 yıl önceki hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

‘Bubble Show’ etkinliği ve açılış konuşmalarının ardından çocuklar, balonları havaya bırakarak yeni döneme ‘merhaba’ dedi.

Yeni dönem kayıtlarının devam ettiği Bilinçli Oyun Anaokulu’nda ‘bağ odaklı’ sistem ile çocukların uyum süreci başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Atölye temelli eğitim faaliyetleriyle de okul öncesi çocukların gelişimi doğru yönde destekleniyor. Okula anne-babasıyla giden çocuklar, öğretmenleri ile güvenli bağ kurana kadar ebeveynler de misafir ediliyor. Böylece ayrılık sürecinin travmasız tamamlanması sağlanıyor. 10 kişilik sınıflarda doğaya saygılı, insani erdemleri koruyup destekleyen Öğrenceli Eğitim Programı (eğlence+öğrenme) istikametinde, bahçe bölümü de günün bir kısmının geçirildiği bir mekân olarak kullanılıyor.