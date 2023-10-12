Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğünde “Bilinçli Gençler Sağlıklı Toplum Okullarda Eğitim (Bağımlılık) Projesi” çerçevesinde çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay iş birliğinde, “Bilinçli Gençler Sağlıklı Toplum Okullarda Eğitim (Bağımlılık) Projesi” çerçevesinde yalnızca üniversite öğrencilerini kapsayan yarışmalar düzenlenecek.

Yarışma, “Madde Bağımlılığını Önleme” konulu afiş hazırlama, masa tenisi turnuvası ve satranç turnuvası olarak üçe ayrılıyor. Afiş hazırlama yarışması için son başvuru tarihi 15 Kasım olurken, yarışma sonucunda birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye bin TL ödül verilecek. Dördüncüye ise teselli ödülü sunulacak.

Masa tenisi ve satranç turnuvası için başvurular ise 1 Kasım’da sona erecek. Masa tenisi turnuvası için başvurular, kızlar ve erkekler olarak iki ayrı şekilde alınacak. Her iki yarışma için de birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye bin TL ödül verilecek. Ayrıca katılımcılara sürpriz hediyeler de olacak.