Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Normal Doğum Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Bilinçli Ellerde Sağlıklı Nesiller" sempozyumu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Cemalettin Sakal ve Erzincan’da görev yapan ebelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Bugün burada anne ve bebek sağlığını koruma, normal doğumu teşvik etme ve ebelik hizmetlerini daha etkin hale getirme amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 3 Ekim 2024 tarihinde başlatılan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında 16 haftayı geride bıraktık. Bu süreçte hedefimiz; toplum bilincini artırarak normal doğumu teşvik etmek, zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğumlarının önüne geçmek ve anne adaylarının normal doğum ile güçlü bir bağ kurmasını sağlamaktır.

Biliyoruz ki, anne adaylarını normal doğuma hazırlamanın en etkili yolu eğitimdir. Gebelik öncesi, gebelik süreci ve lohusalık döneminde anne adaylarıyla en yakın temasta bulunan sağlık profesyonelleri olarak ebelerimiz bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle, ebe arkadaşlarımızın bilgilerini güncellemesi, yeni yaklaşımları öğrenmesi ve en iyi uygulamaları hayata geçirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bugün burada toplanmamızın amacı da tam olarak budur. Gebelerimiz için nasıl daha iyi bir yol çizebiliriz? Onları doğuma nasıl daha iyi hazırlayabiliriz? Ebelik hizmetlerini nasıl daha verimli hale getirebiliriz? gibi kritik sorulara birlikte yanıt arayacak, aldığımız eğitimleri hatırlayarak bilgilerimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, yeni yönetmelikle birlikte gebe sınıflarının gebe okuluna dönüştürülmesi kapsamında gebe okulları ve her gebeye bir ebe projesi hakkında fikir edinme fırsatı bulacağız.

Program kapsamında; kadın hastalıkları ve doğum, yenidoğan bakımı, gebe okulları ve yeni ebelik yönetmeliği konularında alanında uzman isimler bizleri bilgilendirecek. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum.

Kıymetli meslektaşlarım, bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Burada elde edeceğimiz bilgi ve deneyimlerin sahada daha iyi hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitimin verimli ve faydalı geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.