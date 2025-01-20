Tepebaşı Belediyesi, muhtemel doğal afet konusunda ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlediği eğitimlerle bu konularda bilinçli bir Tepebaşı’nın inşası için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerek çevre gerek sürdürülebilirlik gerekse de muhtemel doğal afetler anında nasıl hareket edileceği konusunda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek oluyor.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, “Afet Farkındalık Eğitimi” sertifika programına başladı. Pilot bölge olarak seçilen Hacı Seyit ve Işıklar Mahallesi sakinlerine yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi” verdi.

Eğitimin ardından Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Hacı Seyit Mahalle Muhtarı Didem Erçakar, Işıklar Mahalle Muhtarı Ramize Nurgül Laçin ve mahalle sakinleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Mahallelerimizde kriz anında toplumu sürükleyebilecek, liderlik edecek mahallesi hakkında bilinçli vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Muhtemel bir afet anında profesyonel ekipler ve ilgili kurumlar olay yerine gelene kadar mahallesi hakkında eğitim almış vatandaşlarımız, altın saatler olarak adlandırılan o ilk dakikalarda birçok vatandaşımızın hayatta kalmasını sağlayabilir. Kentlilik bilinci çok önemli, mahallesine hakim, çadır alanlarını, toplanma yerlerini bilen, ilk yardım malzemelerini kullanabilen bu duyarlı vatandaşlarımız sayesinde muhtemel bir afet anında yaralarımızın daha hızlı sarılacağına inanıyorum. Hedefimiz her mahallede en az 30 vatandaşımıza bu eğitimleri vermek. Böylelikle merkez mahallelerimizde en az bin 500 kişilik bir afet gönüllüsü ekibi ile daha dirençli bir Tepebaşı’nı inşa edeceğiz” dedi.

Sertifika programı, katılımcılara belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekinilmesinin ardından sona erdi.