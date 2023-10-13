Gaziantep’te evinde aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki Nazmiye Sabouni bilinci kapalı olarak geldiği ANKA Hastanesi’nden uygulanan tedavi sonrası yürüyerek ayrıldı.

Gaziantep’te evinde aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki Nazmiye Sabouni ailesi tarafından Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye bilinci kapalı halde getirilen yaşlı kadının solunum yetmezliği bulunduğu ve kısmi felç geçirdiği tespit edildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfi Yılmaz tarafından muayene edilen Sabouni yoğun bakım ünitesinde hemen tedaviye alındı. 17 günlük tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Bilinci kapalı bir şekilde geldiği hastaneden yürüyerek ayrılan yaşlı kadın, ”Hayatta en önemli şey sağlık. Adeta yeniden doğdum. Allah doktorlarımızdan razı olsun” dedi.

Nazmiye Sabouni’nin tedavisini gerçekleştiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfi Yılmaz, bu gibi durumlarda erken müdahalenin önemli olduğuna dikkat çekti. Dr. Yılmaz, “Hastamız bize geldiğinde bilinci kapalıydı, kısmi felç durumu vardı. Solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği bulunuyordu. Vakit kaybetmeden tedaviye başladık. KOAH, kalp ve damar hastalıkları ve ağır zatürre gibi akciğere ilişkin enfeksiyon hastalıklarında solunum yetmezliği gelişebilir. Bu durum ileri boyutlara vardığında vücuttaki oksijenlenmenin bozulmasına ve ölüme kadar gidebilen ciddi sorunlara yola açabilir. Diğer yandan tıpkı beyin kanamasında olduğu gibi beyindeki kılcal damarlar veya küçük toplardamarlarda tıkanıklıklar da meydana gelebilir. Her iki durumda beyinde oluşan kanama kısmi veya tam inmeye yol açarak ciddi hayati tehdit oluşturulabilir. Böbreklerin düzgün çalışmamasına bağlı olarak kanda sodyum, potasyum ve benzeri maddelerde birikme meydana gelir. Ciddi solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği bulunan hastamıza tedavi süreci boyunca yoğun bakım ünitemizde solunum ve hayati fonksiyonları açısından sürekli takip altında tuttuk. Bozulmuş kan değerlerine bağlı olarak hastalarda ciddi komplikasyonlar meydana gelebileceği için yoğun bakım ünitemizde kan bulguları normale dönünceye kadar da tedavi sürecinde müşahede altında tuttuk ve uyguladığımız tedavi sonrası bilinci kapalı olarak hastanemize gelen hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.