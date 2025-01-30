Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, bilimin daha geniş kesimlere ulaşması ve genç nesillerin teknolojik gelişmelerde etkin rol alabilmeleri için öğrencilere Bilim Pursaklar’da eğitim veriyor.

Bilim Pursaklar Atölyeleri ile ilçedeki çocukların bilime ve teknolojiye yönelimine büyük kolaylık sağlayan Pursaklar Belediyesi, geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olan yeni bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor.

‘‘Gelecek günlerde adından çokça söz ettirecek projelere imza atacak olan çocuklarımızı, Bilim Pursaklar Atölyelerinde yetiştiriyoruz’’

İlçe sınırları içerisindeki çocukları bilim ve teknolojiye yönlendirmek adına Bilim Pursaklar Atölyelerinin yoğun bir tempo ile eğitimlerine devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Gelecek günlerde adından çokça söz ettirecek projelere imza atacak olan çocuklarımızı, Bilim Pursaklar Atölyelerinde yetiştiriyoruz. Aldıkları çeşitli eğitimlerin ardından öğrencilerimiz tarafından dâhice düşünülmüş fikirler gelecek adına bizlere büyük bir umut veriyor. Genç nesillerimize gerekli imkânları sağladığımız takdirde adından söz ettirecek çalışmalara imza atacaklarından kuşkumuz yoktur. Bizler bugün olduğu gibi yarından atölyelerimizin yapmış oldukları projelerde her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.