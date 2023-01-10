Antalya’da 31 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında ilk defa düzenlenen BİLİMFEST bu yıl yarışma ile taçlanıyor. BİLİMFEST 2023’e katılacak 187 projeden 68’i ön değerlendirmeden geçerek yarışmacı oldu.

Antalya’da 31 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında ilk defa düzenlenen BİLİMFEST bu yıl yarışma ile taçlanıyor. BİLİMFEST 2023’e katılacak 187 projeden 68’i ön değerlendirmeden geçerek yarışmacı oldu.

Antalya Bilim Merkezi’nin ikinci kez düzenleyeceği bilim ve teknoloji festivali BİLİMFEST çerçevesinde BİLİMFEST 2023’e başvuran 187 projeden 68’i, ön değerlendirmeyi geçti.

Akdeniz Üniversitesi’nin 15 öğretim üyesinin oluşturduğu yarışmanın bilim kurulu, yarışmaya katılmaya hak kazanan projeleri belirledi. Akıllı Şehircilik Ve Ulaşım Teknolojileri kategorisinde 1 üniversite, 5 lise ve 7 ilköğretim, Çevre Ve Enerji Teknolojileri’nde 1 üniversite, 18 lise ve 8 ilköğretim, Tarım Ve Gıda Teknolojilerinde ise 2 üniversite, 10 lise ve 16 ilköğretim düzeyindeki yarışmacılar elemelerden geçti.

Son dönemece girildi

Milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen BİLİMFEST kurulu, 68 projenin ön değerlendirme rapor aşamasına geçti. Raporlar 1 Mart’ta yarışma internet sitesine yüklenecek, finalistler ise 15 Mart’ta ilan edilecek. Amacın öğrencileri üreten bir toplumun ferdi olmalarını sağlamak olduğunu belirten Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, milli teknoloji hamlesine destek vermek istediklerini söyledi. Değerlendirme aşamasını geçemeyen öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Tıraş, “Yarışmada son dönemece girdik. Şimdiden 3 kategorideki yarışmanın finalistlerini tebrik ediyorum” dedi.