Kepez Belediyesi’nin 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde Dokumapark’ta düzenleyeceği 2.Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST) dolu dolu etkinliklerle kapılarını açıyor.

Uncalı Kent Mezarlığı yenileme çalışmaları tamamlandı Uncalı Kent Mezarlığı yenileme çalışmaları tamamlandı

Kepez Belediyesi’nin 2. Antalya Bilim Festivali bu yıl 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde Dokumapark’ta düzenlenecek. Ziyaretçileri 4 gün boyunca dolu dolu bir etkinlik maratonu bekliyor. Bilim, sanayi ve teknoloji devlerinin ağırlanacağı festival, etkinlikler, yarışmalar, konferanslar, milli gururlarımızın tanıtılacağı 4 ana platformda düzenlenecek. Etkinlikler platformunda ziyaretçileri; eğitici atölye çalışmaları, aktiviteler ve sahne showları bekliyor. Yarışmalar platformunda; Bilimfest proje yarışmasına katılarak finale kalan projelerin ziyaretçilere tanıtımı yapılacak.

Birbirinden özel konuklarda 4 gün boyunca konferanslarla bilgi birikimlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Antalya Bilim Festivalinde dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olan T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, TÜMOSAN’ın Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT, Bozdoğan, Gökdoğan, Ejder Yalçın, Kirpi, Vuran, İka, Batuhan, Ttza, E-Zma, Yabgu, Anzatsan 8x8, Sak botu sergilenecek.