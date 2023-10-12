Kepez Belediyesi’nin 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde Dokumapark’ta düzenleyeceği 2.Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST) dolu dolu etkinliklerle kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi’nin 2. Antalya Bilim Festivali bu yıl 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde Dokumapark’ta düzenlenecek. Ziyaretçileri 4 gün boyunca dolu dolu bir etkinlik maratonu bekliyor. Bilim, sanayi ve teknoloji devlerinin ağırlanacağı festival, etkinlikler, yarışmalar, konferanslar, milli gururlarımızın tanıtılacağı 4 ana platformda düzenlenecek. Etkinlikler platformunda ziyaretçileri; eğitici atölye çalışmaları, aktiviteler ve sahne showları bekliyor. Yarışmalar platformunda; Bilimfest proje yarışmasına katılarak finale kalan projelerin ziyaretçilere tanıtımı yapılacak.

Birbirinden özel konuklarda 4 gün boyunca konferanslarla bilgi birikimlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Antalya Bilim Festivalinde dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olan T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, TÜMOSAN’ın Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olarak geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT, Bozdoğan, Gökdoğan, Ejder Yalçın, Kirpi, Vuran, İka, Batuhan, Ttza, E-Zma, Yabgu, Anzatsan 8x8, Sak botu sergilenecek.