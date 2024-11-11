Alman bilim adamlarının yaptığı araştırma, sabah 8 ile akşam 6 saatlerinde yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu. Peki, egzersiz zamanını bu saatlere göre uyarlamak sağlığımıza fayda sağlar mı? Biruni Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Çiğdem Çınar merak edilenleri yanıtladı.

BMC Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sabah saat 8 ve akşam 6 arasında yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu. Almanya’nın Regensburg Üniversitesi’nden Profesör Dr. Michael Leitzmann’ın başkanlık ettiği çalışmaya göre, 42 ile 79 yaşları arasındaki 86 bin 252 kişi üzerinde yapılan araştırma, sabah 8 ile akşam 6 arasında egzersiz yapanların, diğer saatlerde aktif olanlara göre daha düşük kanser riski taşıdığını gösterdi. Bu bulgular, egzersiz zamanlamasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin daha geniş çapta incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Egzersiz zamanı önerileri

Doç.Dr. Çiğdem Çınar egzersizin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlık üzerinde de faydalar sağladığını belirtti. Doç. Dr. Çınar, “Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizler, günün geri kalanında daha enerjik hissetmemize yardımcı olabilir ve metabolizmamızı hızlandırarak kilo kontrolü sağlamakta etkilidir” dedi.

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, egzersizin endorfin salınımını tetikleyerek kaygı ve depresyon semptomlarını hafiflettiğini ifade etti. Sabah yapılan egzersizlerin, gün boyunca daha pozitif bir ruh hali ile geçirmemize yardımcı olabileceğini söyledi.

Sabah egzersizi: Beyin fonksiyonlarını artırıyor

Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizlerin beyin fonksiyonlarını artırdığını, vücut sıcaklığını yükselterek gün boyu daha uyanık ve odaklanmış hissetmemize yardımcı olduğunu belirten Doç. Dr. Çiğdem Çınar, sabah egzersizlerinin metabolizmayı hızlandırarak günün ilerleyen saatlerine göre daha verimli olduğunu vurguladı.

Öğle yürüyüşleri: Stresi azaltıyor

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, öğle arasında kısa bir yürüyüşün iş stresini azalttığını ve öğleden sonra daha verimli çalışmayı sağladığını söyledi. Çınar, “15-20 dakikalık bir yürüyüş, bedensel ve zihinsel rahatlama sağlar” dedi.

Akşam egzersizi: Kas gücünü artırıyor

Doç. Dr. Çiğdem Çınar akşam saatlerinde yapılan direnç egzersizlerinin daha verimli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Çiğdem Çınar, “Kaslarımızın daha ısındığı akşam saatlerinde yapılan egzersizler, kas gelişimini destekler ve dayanıklılığı artırır” ifadelerini kullandı.

Akşam yoga ve esneme: İyi bir uyku için

Akşam saatlerinde yapılan yoga ve esneme hareketlerinin uyku kalitesini artırdığını söyleyen Doç.Dr. Çiğdem Çınar, “Vücuda rahatlama sağlayan bu egzersizler, iyi bir uykuya geçişi kolaylaştırır” dedi.

Hangi zaman diliminde egzersiz yapılmalı

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, egzersizin sağlığa katkısının büyük olduğunu, ancak egzersiz zamanlamasının bu faydaları artırabileceğini belirterek son olarak “Önemli olan, egzersiz alışkanlığını yaşam tarzına entegre etmek. Sabahları kısa bir yürüyüş, öğle arası dışarıda bir gezinti veya akşam saatlerinde kas güçlendirici egzersizler ile sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturulabilir” dedi.