Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Bilim Yunusemre’yi ziyaret ederek öğrencilerin yarıyıl tatili coşkusuna ortak oldu.

Geleceğin bilim insanlarının ve mucitlerinin keşfedildiği, gençlerin bilim ve teknolojiye merakının uygulamayla yeşerdiği Bilim Yunusemre’de yarıyıl tatili programı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda yer alan etkinliklere Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı. Bilim Şenliği’nde yer alan öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Balaban, ardından çocuklarla birlikte eğitmenlerin sunduğu deney şovlarını izledi. Çocuklarla fotoğraf çektiren Belediye Başkanı Semih Balaban, miniklerin meraklı sorularına da ilgiyle yanıt verdi. Deney şovlarının ardından kurulan oyun alanlarına giden Başkan Balaban, burada çocukların oynadığı oyunları mutlulukla izledi. Son olarak Bilim Yunusemre’de yarışmalara hazırlanan gençleri ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Balaban, gençlere yanlarında olduklarını söyledi.