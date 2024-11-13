Yunusemre Belediyesi Bilim Yunusemre Deneyap öğrencisi Mina Dingil, İzmir’de gerçekleştirilen American Math Olympiad (AMO) yarışmasında kendi yaş grubunda ikincilikle sınav etabını tamamlayıp Singapur’da düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Yunusemre öğrencileri, başarılı dereceler elde ediyor. Bilim Yunusemre Deneyap öğrencisi Mina Dingil, İzmir’de gerçekleştirilen American Math Olympiad (AMO) 3 bin 772 öğrenci arasından 22. olarak kendi yaş grubunda ikincilikle sınav etabını tamamladı. Bu sonuçla Singapur’da gerçekleştirilecek sınava katılmaya hak kazandı. Başarılı öğrenciyi makamında ağırlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Değerli öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bir eğitimci olarak öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyorum. Yolu açık olsun. Belediye olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.