Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bilim Yunusemre, kırsal mahallelerde de öğrenciler ile buluşuyor. Öğrenciler Bilim Yunusemre ile bilim ve teknolojinin önemini anlıyor.

Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bilim Yunusemre, kırsal mahallelerde de öğrenciler ile buluşuyor. Öğrenciler Bilim Yunusemre ile bilim ve teknolojinin önemini anlıyor.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Teknoloji Tanıtımı (T3) Vakfı TÜBİTAK ortaklığıyla hayata geçirdiği Bilim Yunusemre’de öğrencilere bilimi ve teknolojiyi sevdiriyor. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Bilim Merkezleri ve Deneyap Atölyeleri’nde öğrencilere bilim ve teknolojiyi anlatıyor. Merkezde bulunan okullardan gelen öğrenciler ile buluşan Bilim Yunusemre öğretmenleri, kırsal mahallelerde de öğrencileri ziyaret ederek bilimi ve teknolojiyi sevdiriyor. Çalışma dahilinde, Maldan ve Sakallı’da öğrencilerle buluşan öğretmenler, onlarla deneyler yaparak teknolojinin önemini anlattı. Amaçlarının öğrencilere bilimi sevdirmek olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tasarım, teknoloji, matematik, astronomi, tarım, girişimcilik ve doğa bilimleri atölyelerimizden ilçede bulunan okullarımızdan gelen kıymetli öğrencilerimiz dersler alıyor. Merkez okullarımızın yanı sıra kırsal mahallelerimizde kıymetli öğretmenlerimiz tarafından bilim ve teknolojinin önemi anlatılıyor. Gelecek nesiller için anlayışıyla kıymetli öğrencilerimize her daim yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bizlere bu konuda yardımcı olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.