Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği "Bilim Yunusemre", ara tatilde de adeta öğrencilerle dolup taştı. Öğrenciler, atölyelerde hem eğlendi hem de öğrendi.

Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği "Bilim Yunusemre", ara tatilde de adeta öğrencilerle dolup taştı. Öğrenciler, atölyelerde hem eğlendi hem de öğrendi.

Yunusemre Belediyesi, T3 Vakfı ortaklığıyla hayata geçirdiği ’Bilim Yunusemre’de öğrencilere bilimi ve teknolojiyi sevdiriyor. Öğrenciler ara tatilde de eğitimden uzaklaşmadı. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan ’Bilim Yunusemre’den yüzlerce öğrenci faydalandı. Ara tatili oldukça faydalı değerlendiren öğrenciler, etkinliklerin sonunda sinema keyfi yaşayıp “Aslan Hürkuş Gökbey” filmini izleme fırsatı buldu. Yüzlerce öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre’de öğrencilere bilimi sevdiriyoruz. Ara tatilde tasarım, teknoloji, matematik, astronomi, tarım, girişimcilik, doğa bilimleri atölyelerimizde eğitim alan başarılı öğrencilerimiz eğitimlerin sonunda sinema keyfi yaşadı. Yüzlerce öğrencimiz bu hizmetimiz ile hem eğlendi hem de öğrendi. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz kıymetli öğrencilerimize her daim yardımcı olacağız. Bu vesile ile bizlere bu konuda her daim yardımcı olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.