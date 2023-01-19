Yunusemre Belediyesi ara tatilde 6-14 yaş arası çocukları Bilim Yunusemre’de ağırlayacak. Sınırlı kontenjanın bulunduğu eğitimlere katılmak isteyen öğrencilerin, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisindeki Bilim Yunusemre Merkezine başvuruda bulunması gerekiyor.

Yunusemre Belediyesi ara tatilde 6-14 yaş arası çocukları Bilim Yunusemre’de ağırlayacak. Sınırlı kontenjanın bulunduğu eğitimlere katılmak isteyen öğrencilerin, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisindeki Bilim Yunusemre Merkezine başvuruda bulunması gerekiyor.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye Teknoloji Tanıtımı (T3) Vakfı, TÜBİTAK ortaklığıyla hayata geçirdiği Bilim Yunusemre’de ara tatilde dileyen öğrencilere eğitim verecek. 23 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlere 6-14 yaş arası çocuklar katılabilecek. Sınırlı kontenjanın bulunduğu eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler Yunus Emre Millet Çarşısı 3. katta bulunan Bilim Yunusemre Merkezine başvuruda bulunabilecek. Bilim ve teknoloji alanında eğitimlerin verileceği ara tatil programında ayrıca 28 - 29 Ocak tarihinde veli öğrenci etkinliği de düzenlenecek. Ara tatil programı düzenleyerek öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde kullanmalarını amaçladıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, onları etkinliklere davet etti.