Roket ve insansız hava aracından sanal gerçeklik uygulamalarına, kodlama ve model uçak yarışmasından teleskop gözlemine kadar 30’u aşkın etkinlik ve atölyenin bulunduğu “BAYFEST” 12 Haziran pazartesi başlıyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12-13 ve 14 Haziran tarihlerinde birincisi düzenlenecek olan BAYFEST bilim ve teknoloji festivaline az bir süre kala heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Sabah 09.00, akşam 16.00 saatleri arasında etkinlikler gerçekleştirilecek olup, akşam 20.30’dan sonra teleskop ile gezegen ve ay gözlemi yapılacak. Öte yandan, Erzurum yolu üzeri Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve bahçesi ise etkinlik alanı olarak belirlendi.