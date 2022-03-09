YENİŞEHİR AİHL'DE STEOM OF COURSE İLE PROJE SANAL , BAŞARI GERÇEK !

Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi , Belçika'nın kalbi Anvers şehrinde bulunan Antwerpen Üniversitesi'nde Sanal Gerçeklik Eğitimine katıldı.

Mersin'in Eğitim'de yükselen değeri Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi , Erasmus +KA229 kısa süreli Eğitim Programında ' STEAM OF COURSE ' projesi kapsamında 5 Öğrenci ve 3 Öğretmen ile Belçika , Portekiz ve Romanya'dan gelen proje ortağı katılımcılar , Belçika'nın Ansver şehrinde bulunan Antwerpen Üniversitesi'nde Virtual Reality ( Sanal Gerçeklik ) Eğitimine katıldılar.