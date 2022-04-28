YAHYA AKEL FEN LİSESİ'NDEN YENİ E TWİNNİNG PROJESİ

Yahya Akel Fen Lisesi yeni eTwinning projesi olan “Genç Filozofların Düşünme Yolculuğu” için çalışmalara başlıyor.

Öğrencilerin fikir üretme, kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme ve farklı fikirlere hoşgörü gösterebilme, olaylara çok yönlü bakabilme, gerekçeli düşünebilme, iletişim, problem çözme, öz saygı ve bilişsel esneklik gibi 21. yy'ın temel düşünme becerilerinin desteklenmesini amaçlayan projede Türkiye’nin 8 farklı şehrinden 10 okul yer alıyor.

Yahya Akel Fen Lisesi Matematik Öğretmeni asıl amacının öğrencilerin merak ve öğrenme arzularını canlandırmakolduğunu belirterek “Kendi düşünme potansiyellerini keşfederek yaratıcı, eleştirel, özenli ve işbirliği içinde düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Genç Filozofların Düşünme Yolculuğu” proje ortaklığında Nimet Kılıç, Kenan Uçak, Belgin Ercan, Feride Kor, Kadir Kemal, Mehtap Bozdemir, Ayşegül Emen, Muazzez Alkın Özcan, Nihan Balaman, Sacide Nur Koyuncu yer alıyor.