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ROSATOM’UN GLOBAL ATOMİC QUİZ YARIŞMASINA TÜRKİYE’DEN BÜYÜK İLGİ

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Dünya Bilim Günü dolayısıyla düzenlediği Global Atomic Quiz’e Türkiye’den ilgi büyük oldu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 16.11.2021, 11:44 16.11.2021, 12:29
ROSATOM’UN GLOBAL ATOMİC QUİZ YARIŞMASINA TÜRKİYE’DEN BÜYÜK İLGİ

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Dünya Bilim Günü dolayısıyla düzenlediği Global Atomic Quiz’e Türkiye’den ilgi büyük oldu. Türkiye, 10 Kasım’da 70’ten fazla ülkede bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen ve sadece 24 saat süren bilgi yarışmasında en fazla katılımcı sayısına sahip ilk 3 ülke arasına girdi.

Rosatom tarafından gerçekleştirilen ve 11 ayrı dilde hazırlanan çevrimiçi Global Atomic Quiz yarışması, dünya genelinden 11 bini aşkın nükleer meraklısını bir araya getirdi. “Dünyanın manyetik alanı nasıl korunur? Bazı elementleri başka elementlere dönüştürebilen mikroorganizmalar var mı? Hangi izotop nükleer enerji için kesinlikle vazgeçilmezdir? Ay ve Mars’ta gelecekteki insan kolonilerine güç sağlamak için en uygun enerji kaynağı hangisidir?” gibi farklı zorluk derecelerinden 15 soruya yanıt veren Global Atomic Quiz katılımcıları, nükleer fiziğin temel kavramları ve nükleer teknolojilerdeki son gelişmeler konusunda bilgi birikimlerini yarıştırdı. Soruların zorluk dereceleri Genç Meraklılar (11-16 yaş) ve Yetişkinler (17 yaş ve üzeri) için ayrı ayrı olmak üzere iki kategoriden oluştu.

Tüm katılımcılar, elde ettikleri sonuçlara bakılmaksızın dijital bir sertifika ile “nükleer bilim uzmanı” unvanı kazandı. Bu yıl farklı olarak, her kategoriden en yüksek puanı alan katılımcılar, eşsiz ödüller kazanmak amacıyla da rekabet etti. Genç Meraklılar kategorisinde yarışanlar Rosatom Akıllı Tatiller Uluslararası Kamplarından birine katılmak için Rusya’ya seyahat ödülü kazanacak. Yetişkinler ise modern Rus nükleer güç santrallerinden birini ziyaret etme fırsatını yakalayabilecek. Soçi’de düzenlenecek Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresine (IYNC 2022) seyahat etmeye uygun görülen genç nükleer uzmanlar ise özel bir ödül kazanacak. Ödüllerin tamamı 2022’de verilecek.

Global Atomic Quiz bilgi yarışmasını kazananlar, 26 Kasım 2021’e kadar rastgele sayı üreteci kullanılarak belirlenecek. Sonuçlar yarışmanın quiz.atomforyou.com sitesinden duyurulacak.

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