MEZİTLİ MERKEZ ORTAOKULU BİLİMLE EL ELE

Öğrencileri bilime ve araştırmaya yönlendirmeyi amaçlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Mezitli Merkez Ortaokulu’nda düzenlendi.

Öğrenciler biyoçeşitlilik, halk sağlığı, aşılama ve mikro evren konularında yaptıkları araştırmaları yapılan tören ile davetlilere sundu.

TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışına Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursnu Kılıç, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Standları teker teker gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan Kılıç, fuar bitiminde emeği geçen öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.