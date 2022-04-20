MEZİTLİ BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA METAVERSE SEMİNERİ

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde teknoloji yazarı Atıf Ünaldı tarafından belediye personellerine ‘Sanal Evren’ olarak da bilinen Metaverse hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da izlediği seminerde Ünaldı, geleceğin teknolojisi olan Metaverse’ün ortaya çıkış fikri, uygulama alanları, belediyecilikte kullanımı gibi konularda izleyicilere bilgi verdi.

Bu yeni teknolojinin nasıl vizyoner bir şekilde günlük yaşama uygulanabilirliği konusunda tartışmaların devam ettiğini belirten Ünaldı, “Yeni teknolojiler tüketiciler kadar, kamu kurumlarını, iş dünyasını ve yatırımcıları da son derece heyecanlandırmaktadır. Günümüzde, yeni trendler ne olursa olsun ülkelerin ve kurumların mutlaka bir dijitalleşme stratejisinin olması gerekmektedir. İnternette başlayan yeni dönüşüm dalgasından sonra Meteverse de yaşamımıza büyük bir hızla girdi. Çok katmanlı bir yapı olan Metaverse sisteminin henüz çok başındayız ama bu konuda hem birey olarak hem de kurumlar olarak hem de ülke olarak hazır olmak ve gelecek stratejilerini belirlemek zorundayız” dedi.

Seminerin ardından Ünaldı’ya teşekkür belgesi ve çiçek vererek teşekkür eden Başkan Tarhan, yaptğı konuşmada, gelişen teknolojiyle birlikte yaşamla ilgili tüm bilinenlerin değiştiğini ve bu değişimden belediyelerinde etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, “Biz de Mezitli Belediyesi olarak bu değişimlere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak durumundayız. Çalışanlarımızın doğru bilgiyi alması için bu konuda hazır olması gerekiyor. Yurtdışında gelişmiş ülkelerde toplantılara katıldığımız zaman çok geride gözüküyoruz. Bizim de çağın gereği olarak yepyeni şeyler yapmamız gerekiyor. Siyasette de aynı şekilde uyum sağlamak durumundayız. Siyasetin değişmesi ve siyasetçilerin artık yeni şeyler söylemesi gerekiyor. Umarım bu seminer çalışanlarımızın biraz da olsa ufkunu açmıştır. Yeni kavramlar hakkında fikir sahibi olmuştur” diye konuştu.