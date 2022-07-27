MEÜ'NDE 2 YENİ FAKÜLTE KURULDU

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları , Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 25 Temmuz 2022 tarih ve 5867 sayılı karara göre , Bilecik Şeyh Edebali , Çanakkale Onsekiz Mart , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar , Fatih Sultan Mehmet Vakıf , İzmir Bakırçay , Kahramanmaraş Sütçü İmam , Kastamonu , Eskişehir Osmangazi , Marmara , Mersin , Ondokuz Mayıs , Pamukkale , Sakarya , Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerinde " İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi " kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali , Çanakkale Onsekiz Mart , Kahramanmaraş Sütçü İmam , Kastamonu , Eskişehir Osmangazi , Marmara , Mersin , Ondokuz Mayıs , Pamukkale , Sakarya , Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerinde " Fen Fakültesi " kuruldu.

15 üniversitede fakülte kapatıldı

Bilecik Şeyh Edebali , Çanakkale Onsekiz Mart , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar , İzmir Bakırçay , Kahramanmaraş Sütçü İmam , Kastamonu , Eskişehir Osmangazi , Marmara , Mersin , Ondokuz Mayıs , Pamukkale, Sakarya , Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerindeki fen-edebiyat fakülteleri ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kapatılırken , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi isimleri ile 2 yeni fakülte kuruldu.