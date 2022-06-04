MERSİN'DE FİKİR OTOBÜSÜNÜN KAPTANI İBNİ SİNA ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması büyük finalinde ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmanın finali, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu önderliğinde Türkiye’de ilk kez Mersin’de düzenlenen G3 Girişimcilik Forumu içerisinde gerçekleştirildi.

2015 yılında hayata geçirilen ve temel amacı girişimcilik farkındalığının arttırılmasını sağlamak olan Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması; TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ana işbirliğinde, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi birçok kurumun desteği ve katkısı ile gerçekleştirildi.

Yarışmaya 2021-2022 Eğitim – öğretim yılında 542 başvuru yapıldı ve jüri değerlendirmesi sonucu en iyi 6 proje, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki büyük finalde yarıştı.

Programda yaptığı konuşmasında Mersin’i Türkiye’nin inci ve öncü bir şehri olarak tanımlayan Vali Ali Hamza Pehlivan , “ Bundan böyle de inşallah hem incisi daha çok parlayacak hem de pek çok konuda öncü bir şehir olmaya devam edecek. Şehrimizin gerçekten güzel bir enerjisi var. Kentimize geldiğimiz dakikalardan itibaren bunu hissettik. Zaten bugün bu salonda bulunan kıymetli hemşehrilerimiz ve uzaktan, yakından gelen siz değerli misafirlerimiz bunu en iyi şekilde ortaya koyuyorsunuz.” dedi.

Yarışmaya yapılan başvuru sayılarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “ 542 proje arasından dereceye giren 6 proje büyük finale gelmiş, bunlar içinden de 3 projeyi ödüllendireceğiz. Fakat ben 542 proje üreten öğrencilerimizin tamamını ve onları yetiştiren bütün öğretmenlerimizi huzurlarınızda alkışlamak istiyorum. Önemli olan hayal etmek, fikir geliştirmek. Bugün savunma sanayiinde %70-80 yerli ve milli dönüşümden bahsedebiliyorsak bu elbette ki gençliğimizin, devletimizin sunduğu imkanları değerlendirmesinden kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin %15’ini oluşturan genç nüfus ile; Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu kaydeden Vali Ali Hamza Pehlivan, “Mersin olarak da bu oranı yansıtıyoruz. Bizim de nüfusumuzun %15’e yakını 15 ile 24 yaş arasında. Yani nüfusumuzun 300 bine yakını genç nüfus. Gençlerimiz okullarda bu tip projelere dahil oluyor ve dahil oldukça da özgüvenleri artıyor. Bu projelerin bir yönü de budur. Bir kapı, bir açılım, bir fırsat kollayan gençlerimiz için Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması gibi organizasyonlar ivme katıyor, değer katıyor ve geleceğe çok daha güvenle bakmamızı sağlıyor.” dedi.

Vali Pehlivan, “Bütün kurum ve kuruluşlarımızla STK’larımızla el ele vermek suretiyle devlet olarak bundan sonra da canı gönülden her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Programda; proje sunumları ve jüri oylaması sonrasında ödül törenine geçildi.

1.liği Toroslar İlçesi İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi kazandı. 2.liği Akdeniz İlçesi 75.Yıl Fen Lisesi , 3.lüğü de Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Vali Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyelerinin elinden aldılar. Program, günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.