FEN BİLİMLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Mersin ili Ortaokullarının katılımıyla düzenlenen Yahya Akel Fen Lisesi 10. Fen Bilimleri Olimpiyatları ödül töreni Yahya Akel Fen Lisesinde gerçekleştirildi.

Yahya Akel tanıtım videosuyla başlayan ödül töreni kazanan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

6 ilçe, 21 okul, 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen törende Perşembe Vakfı Ortaokulu öğrencisi Zeynep Değerlier birinci, Barbaros Ortaokulu öğrencisi Safa Senih Çelikel ve Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu Halil Emre Vural’a ödülleri verildi.

Törende konuşma yapan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç olimpiyata katılımından dolayı mutluluğunu dile getirerek “ Tarihi bilim, irfan, fen ve teknoloji alanında çığır açmakla dolu olan milletin torunları olarak bugün yeni bir neslin bilim ve teknoloji alanında adını duyurması için bu olimpiyat anlamlı bir adım olmuştur. Yahya Akel Fen Lisesi ailesine ve katılım gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.