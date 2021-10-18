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FACEBOOK, AB'DE 10 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Sosyal medya ağı Facebook, Avrupa Birliği ülkelerinde 10 bin kişiyi yeni kuracağı “metaverse” için işe almayı planladığını duyurdu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 18.10.2021, 15:10
FACEBOOK, AB'DE 10 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Sosyal medya ağı Facebook, Avrupa Birliği ülkelerinde 10 bin kişiyi yeni kuracağı “metaverse” için işe almayı planladığını duyurdu.

Dünya üzerinde en fazla kullanıcıya sahip Facebook, sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan “metaverse” için harekete geçti. Facebook, yeni bir “metaverse” oluşturmak için AB'ye yatırım yapacağını ve bu sayede de 10 bin kişiyi istihdam etmek istediğini açıkladı. California merkezli sosyal medya ağı, AB'ye yapacağı yatırımın geniş bir tüketici pazarına hitap ettiğini belirtirken, birinci sınıf üniversitelere ve yüksek kaliteli yeteneklere erişim için büyük bir avantaj sağlayacağını da açıkladı.

Facebook, metaverse'ün bir gecede inşaa olamayacağını bunun zaman içerisinde iş birlikleri ile yapılacağını vurguladı. Gelecek 10-15 yıl içerisinde gerçek bir metaverse'ün oluşturulacağını belirten Facebook, ''metaverse'ü sorumlu bir şekilde inşa etmeye yardımcı olmak için'' kar amacı gütmeyen bazı gruplara 50 milyon dolarlık yatırım yaptı.

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