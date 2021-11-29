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EN ÖZEL TÜBİTAK FUARI YENİŞEHİR'DE AÇILDI
Mersin Yenişehir İlçesi Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.
BİLİM VE TEKNOLOJİ 29.11.2021, 18:11
Mersin Yenişehir İlçesi Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.
Yenişehir İlçesi'nde bulunan Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bİlim Fuarı , Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri , Okul Müdürü Uğurçan Göçer , Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.
Kurdele kesiminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç , '' 4006 TÜBİTAK bilim Fuarının , öğrencilerimizin Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak oluşturulan “TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" ile , 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak , araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri , öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.Bilim Fuarı ile ; Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvikedilmesi , Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi , Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması , Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması , Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması , Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu manada bu Fuarların açılması , ilginin artması son derece önemlidir.Bu gün burda Özel Eğitim gören öğrencilerimizin çalışmalarının sergilenmesi ise çok daha önemli ve takdire şayandır.Emeği geçen Okul Müdürü , İdarecileri , Öğetmenleri ve velilerimizi yürekten kutluyorum dedi.
Tören ziyaretçilerin fuarda sergilenen proje standlarını ziyaretleri ile sürdü.
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