EN ÖZEL TÜBİTAK FUARI YENİŞEHİR'DE AÇILDI

Mersin Yenişehir İlçesi Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.

Yenişehir İlçesi'nde bulunan Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bİlim Fuarı , Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri , Okul Müdürü Uğurçan Göçer , Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.

Kurdele kesiminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç , '' 4006 TÜBİTAK bilim Fuarının , öğrencilerimizin Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

oluşturulan “TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" ile , 5-12. sınıfta okumakta olan

öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda

belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak , araştırmalarının sonuçlarını

sergileyebilecekleri , öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam

oluşturmayı amaçlamaktadır.Bilim Fuarı ile ; Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvikedilmesi , Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi , Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması , Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması , Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli