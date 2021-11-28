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ÇOCUK BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus’taki Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, ‘maske kullanımını artırmaya’ yönelik geliştirdikleri oyunla derece aldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 28.11.2021, 12:15 28.11.2021, 17:15
ÇOCUK BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus’taki Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, ‘maske kullanımını artırmaya’ yönelik geliştirdikleri oyunla derece aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Tarsus’taki Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler başarılı sonuçlar almaya başladı. ’Küresel Sağlık’ konulu online Unity ile Oyun Geliştirme Yarışması’na katılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan takım, ‘maske kullanımını artırmaya’ yönelik geliştirdikleri oyunla ikinci oldu. İki takımla yarışmaya katılan atölye öğrencileri, ‘aşı karşıtlığı’ konusunda geliştirdikleri oyunla da beşinci sırada yer aldı. Lise kategorisinde gerçekleşen yarışmada ikinci olan takımda yer alan ve para ödülü almaya hak kazanan atölye öğrencileri Azra Yılmaz, Kağan Parça, Mustafa Güleç ve Yeliz Aslan büyük mutluluk yaşadılar.

Kısa süre önce açıldı, başarılar gelmeye başladı

Kısa süre önce Makam mevkiinde bulunan tarihi binada çalışmalarına başlayan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim gören öğrencilerin aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduğunu kaydeden birim sorumlusu Emre Aşkın, “Burada 7-17 yaş çocuklara ve kadınlara yönelik olarak teknolojik eğitimlere devam ediyoruz. Bu eğitimler kapsamında bu ay oyun geliştirme konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Düzenlenen oyun geliştirme yarışması için küresel sağlıkla ilgili oyun geliştirdik. Bu oyun sonucunda öğrencilerimiz ödül kazandılar. Öğrencilerimizin geliştirmiş oldukları oyunda, maske kullanımını teşvik etmek amacıyla maskenin önemini yansıtan bölümlere yer verdik. Bu oyunumuzu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Atölyenin bölümleri hakkında bilgi veren Aşkın, “3D tasarım odası, robotik odası ve lehim odasından oluşuyor. Bahçede ise çocuklarımızla daha rahat sohbetler gerçekleştirmek, teknolojiyle ilgili konuları paylaşmak için bir aradayız” diye konuştu.

“Buraya katıldığımdan beri teknoloji alanında hayatımda çok büyük gelişmeler oldu”

İkinci olan takımın başarılı öğrencileri arasında yer alan Kağan Parça, yarışmayı görünce korona virüs salgını üzerinden bir oyun geliştirdiklerini anlatarak, “Son zamanlarda virüs çok yayıldı. Biz de bu konu hakkında bir yarışmaya katılmak istedik. Oyunda karakterimiz maske kullanımını artırarak hayatta kalıyor. Eğer maske kullanmazsa virüslere dokunup ölüyor. Başlarda çok zorlandık. Çünkü hiç bilmediğimiz bir sektöre giriş yaptık. Ancak hiç bilmediğimiz halde pes etmeyerek, çalışarak bir bilgi birikimi elde ettik. Bu bilgi birikimini de kullanarak böyle bir oyun ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.

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