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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 5'TE

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 14.07.2022, 09:51
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 5'TE
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 4. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 5. sırada yerini aldı. Ayrıca Atatürk Üniversitesinin 5 projesinin ise bir sonraki dönem beklemeden başvuru yapılabilmesine karar verildi.
ARDEB 1001 Projesi bağlamında 10 projesi kabul edilen Atatürk Üniversitesi Türkiye çapında ilk 5 üniversite içerisinde yer alma başarısı gösterdi.
Projelerin kabulünde çeşitli kriterler göz önünde bulunduruluyor
Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri ile elde ettiği çıktı performansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesindeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum çerçevesinde öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler göz önünde bulundurulurken, çok disiplinli/disiplinler arası projeler, proje önerisi ile oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite iş birliği ve proje önerisi ile oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi iş birliği gibi kriterler desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında etki gösterdi.
“Atatürk Üniversitesinin İstikrarlı Yükselişi Her Alanda Devam Ediyor”
Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projeleri kabul edilen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, her alandaki istikrarlı yükselişin yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi ile yürütülen sistematik çalışmaların ürünü olduğunu söyleyerek Atatürk Üniversitesinde hazırlanan proje sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerini destekleyici politikalar geliştireceklerini vurguladı.
Rektör Çomaklı: “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (ARDEB) tarafından 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı ve üniversitemizden 10 akademisyenimiz bu programlar ile destek almaya hak kazanarak üniversitemizin ilk 5 üniversite arasında yer almasını sağladı. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız artarak devam edecektir. Üniversitemizin bu gururu yaşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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