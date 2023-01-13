Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sınavı yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sınavı yarın başlıyor.

Bilim Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi çerçevesinde Denizli’de yapılacak işlemler ve sınav uygulamaları hakkındaki bilgilendirme toplantısı yapıldı. Merkezefendi RAM’da gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mevlüt Şahin ile il tanılama ve sınav komisyonu üyesi öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Bilim Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Öğrenci tanılama sınavı; ilkokul 1, 2, ve 3.sınıf düzeylerinde yetenek alanlarında aday gösterilen öğrencilerin arasından seçilen öğrencilere yönelik uygulanacak.

Denizli geneli ilçelerimizdeki tüm ilkokul müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından aday öğrencilerin tespiti yapılarak, MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne girişleri yapıldı.

Bu süreç sonunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılı BİLSEM öğrenci tanılama havuzunda ilimiz genelinde toplam 6.302 öğrencimiz aday gösterildi. İlimizde Genel Zihinsel Yetenek Alanı ön değerlendirme uygulamaları 14 Ocak – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde MEB tarafından sağlanan tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacak. Müzik ve resim yetenek alanları için ise öğrenciler kayıtlı bulundukları okullarda ön değerlendirme taramalarından geçecekler. Tablet üzerinden gerçekleştirilecek öğrenci ön değerlendirme uygulamalarında RAM ve BİLSEM’lerde görevli 76 öğretmenimiz görev alacak. Uygulamalar Cumartesi ve Pazar günleri 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45 ve 16.00 saatlerinde olmak üzere toplam 6 oturum üzerinden yapılacaktır. Tablet Bilgisayarlar üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler Bireysel Değerlendirme Uygulamasına alınacak ve Genel Zihinsel Yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, müzik ve resim yetenek alanında uygulamalar BİLSEM’lerde yapılacak. Bu sınavlardan da başarılı olan öğrencilerin kayıtları ilgili BİLSEM’lere yapılacak. Bilim Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.