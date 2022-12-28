Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kurulan Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açılmak için gün sayıyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kurulan Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açılmak için gün sayıyor.

Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçelerine de hizmet verecek olan Bilim ve Sanat Merkezi kısa bir süre içerisinde Zafer Mahallesi Toplu Konutlar yanında bulunan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu içerisinde tamamlandı. Kurum Müdürü Ali Aktaş, merkezin eksikliklerin hızla giderilerek tamamlandığını ve kısa süre içerisinde açılışı yapılarak öğrenci kabulüne başlayacağını belirtti. Aktaş; “Bilim ve Sanat Merkezimiz’de müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, bilişim teknolojileri atölyesi ve destek eğitim odası kurularak içerisinde öğrencilerimizin bilim ve yetenekleri alanında projeler yürüteceğimiz bölümler oluşturuldu. Merkezimizde zihinsel yetenekleri ile müzik ve görsel sanatlar alanında yetenekli olan ilk, orta ve lise öğrencileri eğitim görebilecek. Sandıklı merkez köy ve kasabaların yanında Kızılören ve Hocalar ilçemize de hizmet verecek merkezimizin açılışı yakın bir zamanda yapılacak” dedi.