Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde (TÜBİTEM 2025) Kayseri Bilim Merkezi ile ‘Uzun Soluklu Emek’ ödülüne layık görüldü.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çağın gereklerine uygun, bilim ve teknolojiyi merkeze alan akıllı şehircilik projelerini hayata geçirmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nin çalışmaları ödülle taçlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlayan Kayseri Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. TÜBİTEM Zirvesi’nde ‘Uzun Soluklu Emek’ ödülünün sahibi oldu. Türkiye’de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, kamu ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirmek ve birbiriyle ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan TÜBİTEM Zirvesi 14-15 Şubat 2025 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleşti. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sanayiciler, Astronot Tuva Cihangir Atasever, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknolojiyi üreten güçlü Türkiye vurgusu yaparak, bilim merkezlerinin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından, 7 ayrı kategoride yılın en başarılı projelerini uygulayan bilim merkezlerine ödüllerin takdim edildiği törene geçildi. 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçi ağırlayan Kayseri Bilim Merkezi’yle bilim tutkunlarına hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Uzun Soluklu Emek" kategorisinde ödüle layık görülürken ödülü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan Bakan Kacır’ın elinden aldı. Ayrıca, ‘En Çok Atölye Etkinliği Düzenleyen Bilim Merkezi’ kategorisinde Şahinbey Belediyesi Bilim Merkezi, ‘Köy Okulları ile Bilimi Buluşturma’ kategorisinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, ‘Bilim ve Toplum Etkinlikleri’ kategorisinde Bilim Erzurum, ‘Etkin Bilim İletişimi’ kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, ‘Yenilikçi Uygulamalar’ kategorisinde Konya Bilim Merkezi ve ‘Bilim Sahnesi’ kategorisinde Kocaeli Bilim Merkezi’ne plaketleri yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçiyi ağırlayan, çalışmaları da 4. TÜBİTEM Zirvesi’nde ödülle taçlanan Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi arttırmayı sürdürerek, bilim merkezlerinin toplumsal fayda sağlama misyonuna katkı sunmaya devam ediyor.