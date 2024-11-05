Sincan Belediyesinin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan, gençlere yeni ve heyecan verici kapılar açıyor. Deneyap Atölyesi’ni dolduran öğrencilere; tasarım, üretim ve mühendislik alanlarında eğitim verildi. Temel bilgileri öğrenme ve yeteneklerini keşfetme fırsatı bulan öğrenciler uygulamalı eğitime tam not verdi.

Sincan Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan Bilim Sincan; Doğa Bilimleri, Teknoloji, Tasarım, Matematik, Astronomi-Havacılık ve Uzay Atölyeleri ile öğrencilere muhteşem bir deneyim sunuyor. Bilim ve teknoloji alanında çalışmalara öncülük edip yeni projeler geliştirecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Bilim Sincan’da öğrenciler Deneyap Atölyesinde eğitime devam ediyor. Gençlere “Tasarım üretim faz eğitimi” verildi.

Uygulamalı eğitim yoğun katılımla gerçekleşirken; öğrenciler tasarım, üretim ve mühendislik alanında temel bilgileri öğrenme fırsatı yakaladı. Eğitim süresince 3D modelleme, CAD, CNC makinelerinin kullanımı, 3D yazıcılarla üretim gibi konularda bilgi sahibi olacak olan öğrenciler aynı zamanda üretici düşünme, problem çözme ve prototip geliştirme becerilerini geliştirebilecek.

36 aylık eğitim programı ile gençler bilim ve teknolojiyi etkin kullanan, üretken bireyler olarak geleceğe emin adımlarla ilerleyebilecek.