Bilim Sincan sömestr tatilinde öğrencileri bilim, teknoloji ve eğlence dolu bir serüvene çıkarıyor. Öğrenciler, çeşitli atölyelerle hem kendilerini geliştiriyor hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Sincan Belediyesinin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan’da sömestr tatilinde öğrencilerin istedikleri atölyelerde bilgi ve becerilerini geliştirmesi için etkinlikler düzenleniyor. Yaş gruplarına göre belirlenen atölyelerde uzman eğitimciler öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor.

Bilim Sincan’da öğrenciler teknolojik becerilerini geliştirirken eğlenerek öğreniyor

Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Teknoloji Atölyelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilen Bilim Sincan’da öğrenciler 3 boyutlu modelleme ve robotik kodlama eğitimi alıyor. Öğrenciler, Mimar Sinan köprüsü mantığını kavrayıp denge ve dayanıklılık kavramlarını irdeliyor. Kemiklerim atölyesinde iskelet sistemini inceleme fırsatı bulan öğrenciler, sanatla bilimi birleştiren uygulamalı çalışmalar yapıyor. Kavanoz atölyesinde cam kavanozlarla kendi mini ekosistemlerini oluşturan öğrenciler hem yapabileceklerini keşfediyor hem de doğayla bağ kuruyor. Paleontolog oluyorum atölyesinde ise fosillerin dünyasına adım atan öğrenciler kendi fosil baskılarını yaparak temel bilgileri kavrıyor.

Geleneksel Türk tiyatrosunun temel öğelerinden olan Hacivat - Karagöz ile öğrencileri buluşturan atölye; ışık ve gölge oyunlarıyla öğrencilerin hayal güçlerini geliştirerek temel fizik bilgisi kazandırıyor. Bunların yanında öğrenciler taş boyama etkinliği ile sanatsal becerilerini geliştiriyor. Basit malzemelerle kimyasal tepkimeleri deneyimleyerek kendi dekoratif lambalarını tasarlayan öğrenciler bilimi eğlenceli hale getiriyor.