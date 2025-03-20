Sincan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan’da dönem sonu proje şenliği düzenlendi.

Ankara’nın Sincan Belediyesi’nin, bilim ve teknoloji üssü olan Bilim Sincan’da dönem sonu proje şenliği gerçekleşti. T3 Vakfı ve TÜBİTAK birliği ile ilçeye kazandırılan Bilim Sincan’da gençler ve çocuklar bilimle buluşmaya devam ediyor. Alanında uzman öğreticilerden 11 hafta boyunca Dene Yap atölyesi kapsamında robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler aldıkları eğitimler doğrultusunda tasarladıkları robotları dönem sonu proje şenliğinde sergiledi. Kod yazma, sensör kullanımı, robot hareket ettirme gibi çeşitli konularda detaylı bilgi alan öğrenciler 5’er kişilik takımlar halinde yaptıkları robotları yarıştırdı.

Dene Yap atölyelerinde eğitim gören lise öğrencisi Şevval Nisa aldığı eğitimlerle ilgili şöyle konuştu:

"Ben Siirt’ten geldim. Öğretmenlerimin tavsiyesiyle Bilim Sincan’a başvurdum. Dene yap atölyelerine katılabilmek için 3 aşamalı bir yarışma sürecinden geçiyoruz. Bütün aşamaları geçtim ve eğitim almaya başladım. Eğitim sürecine önce tasarım, yazılım ve kodlama programları öğrendik. İlerleyen derslerde 3 boyutlu tasarımlar yaptık ve tasarımlarımızı 3 boyutlu yazıcılarda basarak elde ettik. Tasarladığımız projelerimizin önce sunumunu yaptık, şimdi ise robotlarımızı yarıştırıyoruz. Eğitimlere katıldığım için çok mutluyum."

Büyük bir heyecanla geçen yarışmanın ardından bütün öğrencilere teker teker sertifika verildi.