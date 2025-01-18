Bilim Sincan eğitmenleri, Bilim Şenliği projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kreşini ziyaret etti.

Çocuklara erken yaşta bilim ve teknoloji deneyimi kazandırma amacıyla Bilim Şenliği projesine katılan Bilim Sincan, TBMM kreşini ziyaret ederek miniklerle buluştu.

Robotların hareketlerini dikkatle inceleyen çocuklar, origami ile kendi robotlarını yaptı. Ayrıca minikler, meyveleri kullanarak devre yapımını da deneyimledi.

Bir başka deneyim de paleontoloji alanında yaşayan minikler, kazı yaparak fosil bulma etkinliği yaptı.