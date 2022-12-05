Şehitkamil Belediyesi tarafından bir AVM’de kurulan bilim atölyesi, çocuklar ve velileri tarafından yoğun ilgi gördü. Bilim atölyesini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklar ile birlikte etkinliklere katıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından bir AVM’de kurulan bilim atölyesi, çocuklar ve velileri tarafından yoğun ilgi gördü. Bilim atölyesini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklar ile birlikte etkinliklere katıldı.

Öğrencilerin bilime ilgilerini artırmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenleyen Şehitkamil Belediyesine bağlı Bilim Şehitkamil, M1AVM’de bilim şenliği düzenledi. Aileleriyle birlikte alışveriş merkezine gelen çocuklar, AVM içinde kurulan bilim atölyesine yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli etkinliklere katılan çocuklara, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak adına; doğa bilimleri, matematik bilimleri, uzay havacılık astronomi bilimleri, teknoloji bilimleri ve tasarım bilimleri alanında uygulamalı eğitimler verildi. Bilim atölyesini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla birlikte etkinliklere eşlik etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amacımız, çocuklarımızın bilime olan ilgisini arttırmak

Çocukların bilime olan ilgisini attırmak adına bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Alışveriş Merkezi yönetimine teşekkür ediyorum. Her ay burada etkinlik yapıyoruz. Amacımız, burada bir farkındalık oluşturup, çocuklarımızın bilime olan ilgisini arttırmak. Buradaki bu ilgilerinin neticesinde deneyap atölyelerinin sınavlarına girmelerini sağlamak, TÜBİTAK sınavlarına girmelerini sağlamak istiyoruz. Bu açıdan ben tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabii diğer taraftan da bu işletmenin yöneticilerine teşekkür ediyorum, bu fiziki mekanı bizlere tahsis ettikleri için. Bu farkındalık sayesinde daha fazla öğrencimize ulaşmış olacağız. Velilerimizin ilgisi, öğrencilerimizin ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben, tekrar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize de başarılı bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.