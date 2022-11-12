Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Bilim Şenliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Bilim Şenliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli’de Darıca Bilim Şenliği, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi iş birliği ile düzenlenen şenliğe yaklaşık 4 bin 500 kişi katılarak bilimi eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı. Proje Koordinatörü Pınar Sancaktutan rehberliğinde atölyeler gezilerek, yapılan uygulamalar hakkında bilgi alındı. 3 gün süren şenlikte tüm okullardan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri ile özel eğitim ve yetişkinlerin katılımıyla 25 farklı atölye ile toplamda 65 uygulamaya ev sahipliği yapıldı.

Atölyelerde dijitalleşmenin de getirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde merak ve hayal gücü motivasyonu ile bilimsel bilgi becerilerine ek olarak, sosyal becerileri aktif hale getirilerek, katılımcılarda çevre problemlerine alternatif çözüm üretebilme becerisi geliştirme, geri dönüşümün gündelik yaşama entegresi, toplumsal sorumluluğun oluşması gibi önceliklerle yapılması planlanan proje hayata geçirildi.

Projenin kapanış etkinlikleri olarak da son hafta Doğa Rehberi ve Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Önder Alioğlu, ‘Ekolojik Sistem ve Biyoçeşitlilik’ konularında, DASİAD yönetim kurulu üyesi çevre gönüllüsü Mukadder Doğanay, ‘Geri Dönüşümde Gönüllülük’ konusunda söyleşi yaparak bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

‘Doğa Kahramanları ile Geri dönüşüm’ tiyatrosu ile çocuklar eğlenerek öğrenmeye devam etti. Ayrıca Şenlik çerçevesinde yapılan atölye çalışmaları ve verilen eğitimlerde öğretmenlerin ürettiği çalışmalar da sergilendi.