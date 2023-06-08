Bilime olan ilgiyi artırmak, sevdirmek ve bilimsel konularla ilgili farkındalık oluşturmak adına 2020 yılında hizmete sunulan Bilim Şehitkamil’den 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde 66 bin 271 öğrenci ücretsiz olarak yararlandı.

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından 2020 yılında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki yeniliklere destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak gibi hedeflerle verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere zemin oluşturmak için kurulan Bilim Şehitkamil’e ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Merkezde tasarım, doğa bilimleri, matematik, astronomi ve teknoloji olmak üzere 5 farklı atölye bulunuyor. Merkezde ayrıca 1 deneyap teknoloji üretim atölyesi ve 2 deneyap sınıfı bulunuyor. Atölyelerde, 6-14 yaş arası çocuklar hem eğlenerek hem de deneyerek bilimi öğreniyorlar. Bilim Şehitkamil, çocukların kendilerini keşfetmelerine de imkan sunuyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 66 bin 271 öğrenci ücretsiz bir şekilde Bilim Şehitkamil’deki atölye eğitimlerinden faydalandı.

“Bilime olan ilgileri artıyor”

Bilim Şehitkamil eğitmenlerinden Müslüm Yıldıztekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde faaliyete geçirilen Bilim Şehitkamil’de ilgi her geçen gün artıyor. Çocuklar, bu merkezde astronomiden tasarıma, teknolojiden matematiğe, birçok farklı atölyede eğitim alıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 66 bin 271 öğrenci ücretsiz bir şekilde atölye eğitimlerinden yararlandı. Bilim Şehitkamil çocuklara bilimi sevdirirken, kendilerini keşfetmelerine de fırsat tanınıyor. Merkezimizde tasarım, doğa, matematik, astronomi, teknoloji olmak üzere 5 farklı atölye bulunuyor. Atölyelerde 6-14 yaş arası çocuklarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek bilime olan ilgileri artıyor. İlçemizde böyle bir hizmeti sunan Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

“Bilim merkezinde her şey çok güzel”

Bilim Şehitkamil öğrencilerinden Hatice Kübra Yıldız ise yaptığı değerlendirmede, “Ben, 9 yaşındayım. Bugün arkadaşlarımla birlikte Selimiye Camisi’ni çizdik. Mimar Sinan’ın yaptığı figürleri çizmeye başladık. Bilim merkezinde her şey çok güzel. Hocalarımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim” diye konuştu.