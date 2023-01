Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bilime ilgiyi artırmak, sevdirmek ve bilimsel konularla ilgili farkındalık oluşturmak adına 2020 yılında hizmete sunduğumuz Bilim Şehitkamil’den bugüne kadar 62 bin 99 öğrencimiz hizmet aldı” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bilime ilgiyi artırmak, sevdirmek ve bilimsel konularla ilgili farkındalık oluşturmak adına 2020 yılında hizmete sunduğumuz Bilim Şehitkamil’den bugüne kadar 62 bin 99 öğrencimiz hizmet aldı” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2020 yılında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak gibi amaçlarla verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere zemin oluşturmak için Bilim Şehitkamil kuruldu. Faaliyet vermeye başladığı günden bugüne yüz yüze ve online eğitimlerden toplam 62 bin 99 öğrenci yararlandı.

Eğitimlere büyük ilgi gösteriliyor

Şehitkamil Belediyesi olarak sunulan eğitim imkanlarından her yıl yüzbinlerce kişinin faydalandığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Eğitim, en öncelikli konularımızdan biridir. Eğitim, olmazsa olmazımızdır. İlçemiz genelinde farklı yaş gurupları için sunduğumuz eğitim imkanlarından her yıl yüz binlerce kişi yararlanıyor. Eğitim alanında kurumlar arası iş birlikteliklerimizle her öğrencimize destek olmayı sürdüreceğiz. Bilime ilgiyi artırmak, sevdirmek ve bilimsel konularla ilgili farkındalık oluşturmak adına 2020 yılında hizmete sunduğumuz Bilim Şehitkamil’den bugüne kadar 62 bin 99 öğrencimiz hizmet aldı. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak gibi amaçlarla verilen teorik ve uygulamalı eğitimlere büyük ilgi gösteriliyor. Her gün yüzlerce öğrencimizin eğitim gördüğü Bilim Şehitkamil’deki faaliyetlere, aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilim Şehitkamil

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ile kurulan Bilim Şehitkamil, “Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefiyle” Eylül 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı. Bilim Şehitkamil, içinde 5 bilim atölyesi, 1 deneyap teknoloji üretim atölyesi ve 2 deneyap sınıfı bulunan tam donanımlı bir bilim merkezi olarak hizmet vermektedir. Bilim Şehitkamil bünyesinde birbirini tamamlayan iki farklı proje uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi ‘Bilim Atölyeleri’, ikincisi ise ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ projesidir.