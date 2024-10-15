Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) yeni öğrencileri için oryantasyon programı kapsamında düzenlenen "ÇOMÜ Kent Fest” sona erdi. 2 gün boyunca Çanakkale Halk Bahçesinde gerçekleşen etkinlikler; Çanakkale Valiliği himayelerinde Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kültür sanat etkinlikleri, bilimsel faaliyetler, çocuk eğlence alanları, atölyeler, gastronomi tadım alanları, tiyatro ve konser performanslarıyla gençlerle bir araya gelen Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ birimleri, öğrenci kulüpleri ve Çanakkale Gençlik Çalıştayı gönüllüleri festival boyunca interaktif etkinlikler gerçekleştirdiler.

Gençler adına Çanakkale Gençlik Çalıştayı Gönüllüsü ÇOMÜ Öğrencisi Dilara Kızıltan “Gençler adına düzenlenen festivalde ‘gençler ne istiyor ve ne söylüyor’ sorusuyla hazırlık sürecinden bugüne kadar bizlerin fikirlerine önem veren belediye ve üniversitemize teşekkür ediyoruz” diyerek başladığı konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Biz Çanakkale’de yaşayan gençler, gençlerin sorunlarını, çözüm önerilerini, isteklerini ve beklentilerini dinliyor ve süreçleri takip ediyoruz. ÇOMÜ 101 başlığında öğrencilerden gelen her soruya yanıt vermeyi hedefliyoruz. Sevgili arkadaşlarımız hepiniz üniversitemize ve şehrimize hoş geldiniz.”

İl Kültür Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ’nün Çanakkale’nin marka değeri ve Çanakkale’yi en iyi tanıtan, yönlendiren ve ileriye taşıyan kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak ÇOMÜ mezunu olarak burada olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ÇOMÜ Kent Fest’in, Çanakkale’nin ve ÇOMÜ’nün iş birliği ile kente yeni gelen öğrencilere hem sosyal hem de kültürel anlamda katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"ÇOMÜ Kent Fest, özellikle üniversitemize yeni katılan öğrencilerimizin Çanakkale’yi daha yakından tanımalarına, şehrin dinamiklerine uyum sağlamalarına ve sosyal çevrelerini genişletmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda, yerel halkımızla öğrencilerimizi bir araya getirerek, üniversitemiz ile şehir arasında güçlü bir bağ oluşturmayı amaçlamaktayız. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin her alanda gelişimini destekleyen, bize daima katkı sunan başta Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu da vurgulamak isterim ki, bu festival sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında pek çok farklı deneyimi bir arada sunan bir etkinliktir. Sevgili öğrenciler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Akademik hayatınızda başarılar dilerken, sosyal yaşamınızı da zenginleştiren, sizleri daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlayan bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha vurgulamak isterim"

Açılış konuşmalarının ardından Türk Japon Dostluk Kulübü öğrencileri ile Deniz Bilimleri Fakültesinin misafiri olan Japon Kendo (kılıç kullanma sanatı) ustaları gösteri sundu ardından Çanakkale protokolü stantları gezdi.