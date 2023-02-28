Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan “Bilim Samsun”, bugün itibariyle eğitim vermeye başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ilk günde çocuklar, 8 atölyede uygulamalı ders gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun’un ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin ufkunu açacak önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan “Bilim Samsun”, bugün itibariyle eğitim vermeye başladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ilk günde çocuklar, 8 atölyede uygulamalı ders gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun’un ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin ufkunu açacak önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyledi.

Bilim ve teknolojide modern çağa ayak uyduracak çocuk ve gençlerin yetiştirilmesini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yürüyüş parkurları, oyun alanları, 2 adet kafeterya ve aktivite mekanlarının bulunduğu yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı “Bilim Samsun” kapılarını öğrencilere açtı. Bilim Samsun’da, 6-14 yaş grubundaki 280 öğrenci, oluşturulan Dene-Yap, Tasarım, Girişimcilik, Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri, Matematik, Doğa Bilimleri, Akıllı Tarım ve Teknoloji atölyelerinde ders başı yaptı.

Tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alan öğrenciler, eğlenceli geçen derslerden büyük keyif aldı. Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri atölyesinde gezegenleri ve yörüngelerin hareketlerini simülasyonda gören öğrenciler, doğa atölyesinde kokuları tanımaya çalıştı. Matematiği oyunlarla öğrenmeye başlayan Necatibey İlkokulu ile Kalkanca İlkokulu öğrencileri, tasarım atölyesinde ise hayallerini çizdi. Bilim Samsun’a gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrenciler, atölyelerde yapılan çalışmalardan çok etkilendiklerini söyledi.

“Ağırlıklı olarak pratik eğitim verilecek”

Bilim Samsun ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Müdürü Eyüp Elmas, “Bilim Samsun’da eğitim bugün itibariyle başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü öğrencilerimizi burada misafir edeceğiz. Derslerimiz uygulama ağırlıklı olacak. Öğrencilerimizin üretmeyle iç içe olup çeşitli oyunlarla eğlenceli şekilde görerek ve dokunarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Burada çocuklarımızı bilime teşvik ediyor, yatkınlıklarını, proje bazlı düşünce ve üretim kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. 2 aylık süreç için 16 okulumuzla program yaptık. İki aydan sonra talepte bulunacak tüm okullarımızı da bu hizmetten yararlandıracağız” dedi.

“Yeni bir dönem başladı”

Bilim Samsun’un ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin ufkunu açacak önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapmış bir kent olan Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür projeleri hayata geçirerek çocuklarımızın eğitimlerinde bilim ve teknolojinin daha fazla ön plana çıkmasına katkı sağlamış oluyoruz. Bu noktada Bilim Samsun projesi bizim çok önem verdiğimiz projelerden birisi. Bugün itibariyle faaliyete geçmesiyle birlikte burada eğitim görecek tüm çocuklarımız için yeni bir dönem de başlamış oluyor” diye konuştu.

“Öğrencilerin geleceklerine etki edecek”

Başkan Demir, Bilim Samsun’un öğrencilerin geleceğine etki edecek düzeyde bir proje olduğuna dikkat çekerek “Sınavla belirlenen 64 öğrencimiz, dene-yap atölyelerimizde eğitim görecek. Burada 4 grup olarak eğitim alacaklar. 2 yılda uygulamalı atölyelerde 11 modülde eğitimlerini tamamlayacaklar. 3’üncü yılda da geliştirdikleri proje fikri için kendilerine mentor öğretmenimiz tayin edilecek” şeklinde konuştu.

Haftanın 6 günü eğitim verilecek

Öğrencilerin çalışmalarının sergileneceği merkez, pazartesi günleri hariç her gün eğitim verecek. Haftada bin 700, ayda ise 7 bin öğrencinin misafir edileceği Bilim Samsun, haziran ayı sonuna kadar 30 bin öğrenciyle buluşacak. Merkeze katılmak isteyenler ise hem bireysel hem de okullarıyla birlikte başvuru yapabilecek.