Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Bilim Samsun’ tarafından ‘Sandalyeni De Al Gel’ sinema gecesi etkinliği düzenlendi. Beyaz perdede animasyon film izleyen çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı ve geçen 28 Şubatta faaliyete geçen ‘Bilim Samsun’u tanıtmak ve daha çok insanın haberdar olmasını sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Bilim Samsun tarafından ‘Sandalyeni De Al Gel’ sinema gecesi programı gerçekleştirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı sinema gecesinde anne ve babalarıyla birlikte gelen çocuklar beyaz perdede ‘Ters Yüz’ isimli animasyon filmi izledi. Sinema gecesinde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

“TEKNOFEST’in kalıcı izi”

Bilim Samsun’dan tüm öğrencilerin haberdar olmasını ve bu merkezden istifade etmelerini sağlamayı istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bilim Samsun TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapan şehrimizde bu büyük organizasyonun kalıcı izlerinden birisi. Kentimiz için çok önemli bir eğitim yatırımı. Müfredatı T3 Vakfı belirliyor biz belediye olarak işletiyoruz. Bu merkezlerle eğitime başlayan çocuklarımız ve gençlerimiz bambaşka ufuklara sahip olacak. Samsun’da 6-14 yaş arası buraya uğramayan çocuğumuz kalmaması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaz döneminde de faaliyette olan merkezimizde çeşitli programlar düzenliyoruz. Çocuklarımızı bilime teşvik etmenin yanı sıra onların sosyalleşmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. ‘Sandalyeni De Al Gel’ sinema etkinliği de bunlardan biri. Böyle etkinlikler çocukların sosyalleşmesini, hayal güçlerinin gelişmesini, eleştirel düşünebilmelerini her şeyden önce keyifli vakit geçirebilmelerini sağlıyor” dedi.

Bilim Samsun yaz döneminde de faaliyette

‘Sandalyeni De Al Gel’ sinema gecesine katılımın oldukça yoğun olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezleri ve Müzeler Birim Sorumlusu Eyüp Elmas, “Bir farkındalık etkinliği olarak bu programı düzenledik. Öğrenciler aileleriyle birlikte geldiler ve açık havada film izleyerek beraber güzel vakit geçirdiler. Katılım da beklentimizin oldukça üzerinde oldu. Bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bilim Samsun öğrencilerimiz için yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Hafta içi salı, çarşamba ve Perşembe günleri tüm programlarımız devam ediyor. Girişimcilikten tarıma, tasarımdan havacılık ve uzay atölyelerine kadar birçok atölyenin olduğu merkezimizde eğitimlerimiz sürüyor. Cumartesi-pazar da velilerimizle birlikte veli-öğrenci etkinliğimiz var. Ağustos sonuna kadar yaz programımız bu şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.