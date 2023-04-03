Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan öğrencilerin bilime yatkınlıklarını teşvik ederek proje bazlı düşünce kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ‘Bilim Samsun’da, bir ayda yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim aldı. Öğrenciler 8 atölyede uygulamalı ders görürken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun’un kent için çok önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyledi.

Bilim ve teknolojide modern çağa ayak uyduracak çocuk ve gençlerin yetiştirilmesini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yürüyüş parkurları, oyun alanları, 2 adet kafeterya ve aktivite mekanlarının bulunduğu yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı ‘Bilim Samsun’ kapılarını 28 Şubat itibarıyla öğrencilere açtı. Faaliyete geçmesinin ardından Bilim Samsun öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında belirlenen okullardan gelen 6-14 yaş grubundaki öğrenciler haftanın 6 günü buradaki Dene-Yap, Tasarım, Girişimcilik, Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri, Matematik, Doğa Bilimleri, Akıllı Tarım ve Teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor. Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim aldı. Bir ayda yaklaşık 4 bin öğrenci Bilim Samsun’a gelerek eğitim aldı. Merkeze katılmak isteyenlerin hem bireysel hem de okullarıyla birlikte başvuru yapabileceği belirtildi.

“Çocuklarımızın ufku bambaşka bir noktaya gelecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Bilim Samsun’un faaliyete geçmesinin ardından öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “Bilim Samsun TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapan şehrimizde bu büyük organizasyonun kalıcı izlerinden birisi. Kentimiz için çok önemli bir eğitim yatırımı. Müfredatı T3 Vakfı belirliyor biz belediye olarak işletiyoruz. Öğrencilerimizin ulaşımını da temin ediyoruz. Çocuklarımızın, okullarımızın müthiş bir ilgisi var. Çocuklar buraya heyecanla geliyorlar ve eğitim sonrasında ne kadar çok etkilendiklerini hem velileri hem de öğretmenleri görebiliyor. Burada eğitim gören çocuklarımızın ufku artık bambaşka bir noktaya gelecek. Samsun’da 6-14 yaş arası buraya uğramayan çocuğumuz kalmayacak” dedi.

“Uygulamalı eğitim alıyorlar”

Bilim Samsun Koordinatörü Fen Bilimleri öğretmeni Cansu Karaman Türk, öğrencilere uygulamalı eğitim verdiklerini belirterek “Hafta içi okul gruplarını ağırlıyoruz. Hafta sonu da öğrencilerimiz bireysel olarak randevularını oluşturuyorlar ve Bilim Samsun’da eğitim alıyorlar. Teknoloji atölyesinden girişim atölyesine, tasarımdan doğa bilimlerine kadar 8 farklı alanda eğitim vererek çocuklarımızın ufkunu geliştiriyoruz. 1 aylık süreci tamamlamış bulunmaktayız. 4 bin öğrencimizi Bilim Samsun’da ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Üreten, araştıran, sorgulayan, bilim ve teknolojiyi seven çocuklarımızı Bilim Samsun’a davet ediyoruz” diye konuştu.